«Учителю сделали замечание»: мэрия прокомментировала драку чемпиона по тхэквондо с одноклассником

22 Май 2020 2020-05-22T10:54:44+03:00

Обидчик занимает первые места по тхэквондо и кикбоксингу в области. ФОТО: соцсети

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Скандал, грянувший в новосибирской школе №43, продолжает набирать обороты. Напомним, мама пострадавшего рассказал «КП-Новосибирск», что ее сына избил чемпион по тхэквондо, мальчик получил тяжелые травмы.

- Согласно пояснениям педагогов и со слов других учеников, мальчик оскорбил одноклассника-спортсмена, что послужило конфликтом между ребятами. Во время перемены конфликт перерос в драку. Помощь ученику была оказана в больнице в связи с отсутствием школьного медицинского работника в этот день, - сообщили «КП-Новосибирск» в департаменте образования мэрии.

Согласно материалам иска, момент драки попал на камеру, но учителей в коридоре не было.

- После конфликта дежурный учитель и дежурный администратор получили замечание за непорядок на переменах, - говорят в департаменте.

Директор школы №43 Валерий Проханов не стал комментировать случившееся, так как судебное разбирательство еще идет. А мама пострадавшего мальчика пожаловалась, что другие дети тоже пострадали от рук 11-летнего тхэквондиста и кикбоксера, но боялись идти в полицию. В мэрии говорят, что и к ним жалоб не поступало:

- После снятия ограничительных мер по самоизоляции специалисты департамента отправятся в МБОУ СОШ № 43, чтобы изучить работу школы по факту драки и по профилактике конфликтов между детьми, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU