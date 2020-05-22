Шесть заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 128 детей
В пятницу, 22 мая, стало известно о еще 6 заболевших детях. Их госпитализировали в детскую больницу №3.
— Всего за сутки привезли 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом, — рассказали в оперштабе правительства региона.
По данным оперштаба, за время эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заболели почти две тысяч человек — диагноз подтвердился у 1960 пациентов инфекционного госпиталя, в том числе у 128 детей. Вместе с тем, из больницы выписали 826 человек. У них контрольный тест на коронавирус отрицательный.
За последние сутки коронавирус выявили еще у 79 пациентов. В реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ — 16 пациентов.
Напомним, в регионе до сих пор действует режим повышенной готовности и режим самоизоляции. В общественных местах людям рекомендовано быть в маске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU