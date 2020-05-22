Шесть заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 128 детей

22 Май 2020 2020-05-22T08:50:21+03:00

В области коронавирусом заболели еще шесть детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В пятницу, 22 мая, стало известно о еще 6 заболевших детях. Их госпитализировали в детскую больницу №3.

— Всего за сутки привезли 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом, — рассказали в оперштабе правительства региона.

По данным оперштаба, за время эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заболели почти две тысяч человек — диагноз подтвердился у 1960 пациентов инфекционного госпиталя, в том числе у 128 детей. Вместе с тем, из больницы выписали 826 человек. У них контрольный тест на коронавирус отрицательный.

За последние сутки коронавирус выявили еще у 79 пациентов. В реанимации сегодня находятся 67 человек. На ИВЛ — 16 пациентов.

Напомним, в регионе до сих пор действует режим повышенной готовности и режим самоизоляции. В общественных местах людям рекомендовано быть в маске.

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ИСТОЧНИК KP.RU