Под Новосибирском в 18-летнего парня, угнавшего УАЗ, врезался поезд

22 Май 2020 2020-05-22T08:26:04+03:00

Машину повредило в аварии, а сам водитель жив-здоров. Фото: УТ МВД по СФО.

Удивительно, но на парне — ни царапины

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Под Новосибирском едва не произошла трагедия на железной дороге. В четверг, 21 мая, около 3:45 ночи между станциями «Сокур» и «Жеребцово» на рельсы выехал «УАЗ». Машинист затормозил — поезд все же столкнулся с автомобилем, но водитель за рулем не пострадал.

— Транспортная полиция установила, что «УАЗом» управлял 18-летний житель поселка Мошково. Он работал на ремонтной станции и во время рабочей смены угнал автомобиль, чтобы покататься по поселку. Ночью он выехал на участок пути без автомобильного переезда. Юноша был в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

В отношении молодого человека составили административный протокол. За вождение в пьяном виде его лишат прав на 2 года и выпишут штраф 30 тысяч рублей. Теперь полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела за угон авто.

Парень едва не погиб под колесами поезда. Фото: УТ МВД по СФО.

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