«Там же дорога ровная»: под Новосибирском водитель вылетел с дороги в поле и погиб
В пятницу, 22 мая, в региональном ГИБДД сообщили, что в Убинском районе погиб 51-летний мужчина. Он ехал по автодороге «Убинское-Кундран» на «Mitsubishi Galant».
— 21 мая около 18:20 мужчина не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
На фото с места аварии видно, что машина погибшего водителя находится на приличном расстоянии от дороги в поле. Сейчас по этому факту проводят проверку в полиции. Она установит причину аварии.
Тем временем, в соцсети новосибирцы недоумевают, как такое могло случиться.
— Там же дорога ровная, как можно не справиться с управлением? — удивляются подписчики паблика «АСТ-54»
— Наверное, он был не пристегнут ремнем безопасности, — предполагают люди. — Мелкий гравий на высокой скорости — езда как по льду.
Напомним, 20 мая в Новосибирске, у «Меги» произошло страшное ДТП. Там погиб водитель «Тойоты»: он на большой скорости врезался во впередистоящий грузовик. Машина в это время стояла на запрещающий сигнал светофора.
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ИСТОЧНИК KP.RU