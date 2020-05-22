«Подкараулил и забежал в подъезд»: парень отобрал у женщины сумку, где были 86 тысяч рублей

22 Май 2020 2020-05-22T06:52:26+03:00

Парень отобрал у женщины сумку, в которой были 86 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр

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В Новосибирске полицейские ищут парня, который напал на женщину. Он отобрал у нее сумку, в которой были документы и 86 тысяч рублей. Его сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как во двор заходит женщина в возрасте, следом за ней из-за угла дома идет парень. На его голове — капюшон толстовки, на лице — солнечные очки. Сибирячка с сумкой и пакетами заходит в подъезд, парень тут же бросается следом. Дальше на видео уже момент, когда грабитель с сумкой в руках убегает

— Днем 13 мая у одного из домов по улице Первомайской неизвестный у прохожей отобрал сумку. Сумма ущерба от преступления составила 86 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-18-05, 232-18-40. Конфиденциальность гарантируется.

В Новосибирске ищут парня, который выследил и отобрал у женщину сумку с крупной суммой денег ."Инцидент Новосибирск"

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