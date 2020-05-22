2020-05-22T06:05:19+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» провел вебинар для сибирских пенсионеров-железнодорожников

«Ростелеком» 21 мая совместно с Западно-Сибирской железной дорогой провел онлайн-урок для пенсионеров
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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Слушателями вебинара «Оставайтесь дома», прошедшего в рамках обучающего проекта «Азбука интернета», стали бывшие железнодорожники из Новосибирска, Томска, Кемерова, Барабинска, Омска, Барнаула, Карасука и других населенных пунктов Западной Сибири. Узнать полезные советы о правилах поведения в сети собралось 50 человек.

Волонтеры компании на занятии презентовали программу «Азбука интернета», которая разработана «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России для обучения людей старшего поколения основам работы с компьютером, рассказали о возможностях портала госуслуг, а также научили пенсионеров оплачивать услуги ЖКХ, покупать лекарства и продукты в интернете.

- Молодым кажется, что онлайн-покупки -это просто, потому что они уже привыкли заказывать одежду, технику или книги через интернет-магазины. А пожилым людям сложно перестроиться, понять алгоритм оплаты банковскими картами и разобраться со спецификой работы сервисов по дистанционной продаже. Тем не менее, сейчас без этих навыков не обойтись: во время пандемии пенсионерам лучше поберечь себя и меньше выходить из дома в общественные места. Вот почему мы так много внимания на последних занятиях уделяем теме покупок товаров и услуг через интернет, -отметил Николай Зенин, вице-президент -директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Вебинар для бывших работников железной дороги стал продолжением серии онлайн-занятий, которые компания «Ростелеком» проводит для пожилых людей Сибири в период вынужденной самоизоляции. Предыдущее такое занятие прошло в апреле.

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