22 Май 2020 2020-05-22T05:40:26+03:00

Стало известно, кем были шестеро погибших на свалке под Новосибирском. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Стало известно, кем были шестеро погибших на свалке под Новосибирском. Они отравились неизвестной жидкостью на мусорном полигоне в Черепаново.

— 7 апреля 2020 года на полигон твердых бытовых отходов устроились разнорабочими семеро человек из Новосибирской и Кемеровской областей. Допустил их к работе директор фирмы, которая арендует полигон и утилизирует мусор на территории Черепанова. В трудовые обязанности граждан входили сбор и взвешивание бутылок на полигоне, было установлено рабочее время и зарплата. Но директор фирмы не заключил с ними трудовые договоры, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

21 апреля все разнорабочие находились на полигоне и выпили там неизвестную жидкость. После чего шестеро мужчин погибли.

Прокуратура возбудила в отношении директора административное дело за нарушение трудового законодательства.

Напомним, СК Новосибирской области по этому факту расследует уголовное дело. Его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU