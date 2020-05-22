2020-05-22T05:40:26+03:00
Общество

Стало известно, кем были шестеро погибших на свалке под Новосибирском

Прокуратура провела проверку и завела административное дело на директора предприятия
Надежда РЫЖКИНА
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Стало известно, кем были шестеро погибших на свалке под Новосибирском.Стало известно, кем были шестеро погибших на свалке под Новосибирском.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, кем были шестеро погибших на свалке под Новосибирском. Они отравились неизвестной жидкостью на мусорном полигоне в Черепаново.

— 7 апреля 2020 года на полигон твердых бытовых отходов устроились разнорабочими семеро человек из Новосибирской и Кемеровской областей. Допустил их к работе директор фирмы, которая арендует полигон и утилизирует мусор на территории Черепанова. В трудовые обязанности граждан входили сбор и взвешивание бутылок на полигоне, было установлено рабочее время и зарплата. Но директор фирмы не заключил с ними трудовые договоры, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

21 апреля все разнорабочие находились на полигоне и выпили там неизвестную жидкость. После чего шестеро мужчин погибли.

Прокуратура возбудила в отношении директора административное дело за нарушение трудового законодательства.

Напомним, СК Новосибирской области по этому факту расследует уголовное дело. Его возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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