«Швыряет меня знатно»: многодетная мама рассказала об осложнениях, вызванных лечением от коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T04:51:30+03:00

Сибирячка на себе испытала побочные эффекты от лечения от коронавируса. Фото: личный архив

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Многодетная мать по имени Валентина рассказала Сибкрай.ru, как она и ее семья переболели коронавирусом. По словам женщины больше всего досталось ей самой, помимо самой болезни, ей прошлось испытать на себе все "прелести" побочки от лечения, три ее дочери и муж болели без симптомов.

— Плохо себя почувствовала еще в конце апреля, но в больницу отвезли только 2 мая, когда пришел положительный результат теста на коронавирус. Где могли подцепить инфекцию, не знаем, — рассказала сибирячка.

Мужа Валентины положили сразу во взрослую инфекционку, а ее саму с детьми — в детскую.

Во время лечения женщина пожаловалась на болезненные внутривенные инъекции.

— Руку до самой шеи ломило, головная боль, кашель и слабость. По второму тесту, который пришел 13 мая, оказалось, что только у одной дочки он положительный, а остальные здоровы, у меня — неоднозначный. В это время начались побочные эффекты от лечения. Возобновилось головокружение. Швыряет меня знатно. В палате еще душно, а это усугубляет все, — пожаловалась она.

В итоге она написала отказную и, подписав документы, что не будет выходить из дома, уехала домой.

— Лечение назначено, больничный продлен, продолжаю бороться и с болячкой и побочками, — уже из дома сообщила сибирячка.

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