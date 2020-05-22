«Лапусики, вы куда?»: видео, где мама-утка переводит через дорогу утят, умилило соцсети
На Затулинском жилмассиве в Новосибирске автомобилисты дружно остановились, чтобы пропустить семейство утят: смелая мама уверенно вела их через дорогу на улице Виктора Усса. Птицы будто знали, что со стороны они выглядят очень мило, а потому не торопились, в развалочку шли через проезжую часть. После того, как утята перешли дорогу, они скрылись в траве.
Водители в это время достали телефоны и сняли на видео пернатых. Ролик опубликован в группе «Подслушано | Затулинка».
— Лапусики, вы куда? — поинтересовались новосибирцы.
Пока автомобилисты стояли в ожидании, они попробовали пересчитать утят, оказалось сделать это непросто. Птицы были черного цвета, а еще шли очень плотно друг к другу, старались не отставать от мамы.
Мы насчитали 10 утят, а сколько увидели вы?
Утиное семейство на улице Виктора Уса.
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ИСТОЧНИК KP.RU