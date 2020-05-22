«Я проезжал мимо, увидел, что дым валит»: в Новосибирске горит дом

22 Май 2020 2020-05-22T04:08:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 мая, возле Бердского шоссе в Первомайском районе произошел пожар. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы. По их словам, загорелся частный дом. Есть ли там люди, новосибирцы не знают, но на улицу никто не выбегал.

— Я проезжал мимо в город, около 7:15 увидел дым. Пожар был недалеко от дома №86 по Бердскому шоссе — это единственный номер, который я разглядел. Дым шел откуда-то рядом, с параллельной улицы: либо Таловой, либо Искитимской. Еще видел, как пожарная машина туда подъезжала, как очень сильно горел один частный дом. Больше, к сожалению, ничего не разобрал, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Станислав.

По словам еще одного очевидца, горят две постройки: либо два частных дома, либо дом и баня.

ГУ МЧС по Новосибирской области пока не прокомментировали происшествие.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU