2020-05-22T04:08:03+03:00
Происшествия

«Я проезжал мимо, увидел, что дым валит»: в Новосибирске горит дом

Очевидцы заметили пожар, когда ехали на работу
Надежда РЫЖКИНА
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В Первомайском районе Новосибирска загорелся дом.В Первомайском районе Новосибирска загорелся дом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 22 мая, возле Бердского шоссе в Первомайском районе произошел пожар. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы. По их словам, загорелся частный дом. Есть ли там люди, новосибирцы не знают, но на улицу никто не выбегал.

— Я проезжал мимо в город, около 7:15 увидел дым. Пожар был недалеко от дома №86 по Бердскому шоссе — это единственный номер, который я разглядел. Дым шел откуда-то рядом, с параллельной улицы: либо Таловой, либо Искитимской. Еще видел, как пожарная машина туда подъезжала, как очень сильно горел один частный дом. Больше, к сожалению, ничего не разобрал, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Станислав.

По словам еще одного очевидца, горят две постройки: либо два частных дома, либо дом и баня.

ГУ МЧС по Новосибирской области пока не прокомментировали происшествие.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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