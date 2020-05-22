2020-05-22T03:47:46+03:00
Общество

«Он сбил ее на тротуаре»: микроавтобус наехал на 74-летнюю женщину и скрылся

ДТП произошло рядом с остановкой «Сады Любитель»
Надежда РЫЖКИНА
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Полиция ищет водителя белого микроавтобуса, который сбил 74-летнюю бабушку.Полиция ищет водителя белого микроавтобуса, который сбил 74-летнюю бабушку.Фото: Алена Селезнева
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В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. В четверг, 21 мая, автомобиль сбил 74-летнюю пенсионерку. Водитель скрылся с места происшествия.

— Авария произошла в 13:30. Водитель предположительно на белом микроавтобусе двигался по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Кедровая в сторону улицы Жуковского. У остановки общественного транспорта «Сады Любитель» он наехал на пешехода, женщину 1946 года рождения. Ее в очень тяжелом состоянии доставили в больницу, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по городу.

Один из очевидцев рассказал в группе «АСТ-54», что видел, как все произошло.

— Мы мимо проезжали, он ее сбил на тротуаре, где пешеходный переход, если не ошибаюсь водитель был на белой машине «Toyota Town Ace», — рассказал очевидец.

Сейчас полиция ищет виновника и очевидцев аварии.

Всем, кто знает о этом ДТП, просьба обратиться по телефону 232-23-21 либо 232-23-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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