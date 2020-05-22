2020-05-22T03:00:28+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области количество зараженных коронавирусом приближается к двум тысячам.В Новосибирской области количество зараженных коронавирусом приближается к двум тысячам.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией в регионе: наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 мая 2020 расскажет, где есть зараженные COVID-19.

Итак, по последним данным оперштаба за сутки в больницу госпитализировали еще 76 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Общее количество больных COVID-19 достигло 1881. Но новых районов на карте распространения коронавируса в регионе не появилось.

— 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 — в Сузунской, 2 — в Коченевскую, 4 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ, — сообщи оперштаб.

На карте распространения коронавируса в регионе новых районов нет.

На карте распространения коронавируса в регионе новых районов нет.

На карте по-прежнему отмечены города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском и Маслянинском районах.

Отметим, что 773 человека выздоровели, а 25 пациентов скончались. За последние сутки стало известно, что умерли двое пенсионеров: женщина и мужчина, 59 и 60 лет.

В Новосибирской области по-прежнему действует режим самоизоляции: не работают торговые центры и кафе, не проводят массовые мероприятия. Но ограничительные меры ослабили, людям разрешили гулять в парках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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