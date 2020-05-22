2020-05-22T01:53:21+03:00
Общество

Ураза Байрам в Новосибирске 2020: как и где будет праздноваться

Ураза Байрам в Новосибирске 2020: рассказываем, как мусульманам рекомендуют отмечать праздник в период пандемии
Алена КУЛЕШОВА
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Ураза Байрам в Новосибирске 2020: мусульман просят воздержаться от посещения мечетей в праздник из-за вспышки коронавируса.Ураза Байрам в Новосибирске 2020: мусульман просят воздержаться от посещения мечетей в праздник из-за вспышки коронавируса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ураза Байрам в Новосибирске 2020: мусульман просят воздержаться от посещения мечетей в праздник из-за вспышки коронавируса. В этом году начало праздника приходится 24 июня, а конец — на 26.

Как правило, в этот период в мечетях проводят массовую молитву, но в этом году прихожанам рекомендуют молиться дома, а также совершать пожертвования и благотворительность. Об этом изданию ЧС-ИНФО рассказал муфтий Духовного управления мусульман Новосибирской области Салим Шакирзянов.

Тем не менее, в самой мечети священнослужители все же совершат праздничную молитву. Онлайн-трансляцию оттуда можно будет посмотреть в аккаунте Муфтията Новосибирской области в Инстаграме.

Стоит отметить, что ранее о необходимости отметить Ураза-байрам, не нарушая режим самоизоляции, говорил президент России Владимир Путин и председатель Совета муфтиев России и ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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