Ураза Байрам в Новосибирске 2020: как и где будет праздноваться
Ураза Байрам в Новосибирске 2020: мусульман просят воздержаться от посещения мечетей в праздник из-за вспышки коронавируса. В этом году начало праздника приходится 24 июня, а конец — на 26.
Как правило, в этот период в мечетях проводят массовую молитву, но в этом году прихожанам рекомендуют молиться дома, а также совершать пожертвования и благотворительность. Об этом изданию ЧС-ИНФО рассказал муфтий Духовного управления мусульман Новосибирской области Салим Шакирзянов.
Тем не менее, в самой мечети священнослужители все же совершат праздничную молитву. Онлайн-трансляцию оттуда можно будет посмотреть в аккаунте Муфтията Новосибирской области в Инстаграме.
Стоит отметить, что ранее о необходимости отметить Ураза-байрам, не нарушая режим самоизоляции, говорил президент России Владимир Путин и председатель Совета муфтиев России и ДУМ РФ, муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
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