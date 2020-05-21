Рассказываем, какие выплаты с 1 июня получат в Новосибирской области семьи с детьми

21 Май 2020 2020-05-21T22:00:03+03:00

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В Новосибирской области с 1 июня семьи с детьми начнут получать выплаты в рамках социальной поддержки. Они начнутся в соответствии с инициативами президента Владимира Путина.

Уже с 12 мая в регионе идет прием заявлений на единовременную выплату 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. Подать заявление можно до 1 октября, с помощью портала госуслуг, лично через клиентские службы Пенсионного фонда, либо МФЦ. Сделать это может один из родителей или законный представитель ребенка. Предполагается, что получить эти деньги в Новосибирской области должны более 400 тысяч детей.

Еще одна выплата для семей с детьми — это ежемесячное пособие в 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет в апреле, мае и июне. В Новосибирской области в апреле эти деньги уже получили 30 527 человек, а в мае — 40 058. С 1 июня средства начнут перечислять на тех детей, кто родился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

— Министерство труда и социального развития Новосибирской области с 6 мая принимает заявления на ежемесячную выплату в размере 6 018,5 рублей на детей от 3 до 7 лет. Начать выплачивать ее планируется в июне. Заявление о назначении этой выплаты подается родителем (опекуном, попечителем) ребенка, либо уполномоченным представителем в центр социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания родителя по предварительной записи, в МФЦ, через портал госуслуг или почтой, — сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

Кроме того, в регионе поддерживают материально и те семьи с детьми, в которых родители потеряли работу после 1 марта. Доплату в размере 3 000 рублей на каждого ребенка уже получили 3 061 человек. Выплачивать эти деньги планируют в период с апреля по июнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU