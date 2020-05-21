Адвокат рассказал, что делать, если вам пришел ошибочный штраф за «нарушение» самоизоляции

21 Май 2020 2020-05-21T21:14:47+03:00

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Во многих регионах России продолжает действовать режим самоизоляции, за беспричинное нарушение которого можно получить штраф. Однако, что делать в том случае, когда правила вы не нарушали, а штраф все равно пришел? Такая история произошла с корреспондентом «КП» в Москве. Ему с супругой пришел штраф за нарушение самоизоляции, после того, как их автомобиль засек видеорегистратор в городе.

О том, как следует поступить в таком случае, рассказал известный адвокат Леонид Ольшанский.

— В том случае, если у вас, скажем, есть рабочий пропуск и там закреплен номер автомобиля, вы можете ездить по Москве хоть круглосуточно. И штраф, в данном случае, скорее всего, является технической ошибкой. Но его можно обжаловать, — пояснил kp.ru адвокат.

В первую очередь, необходимо сделать скриншоты своего пропуска, чтобы подтвердить, что он действительный. После чего, необходимо скопировать сам код, чтобы прикрепить его к жалобе. Потом необходимо зайти на сайт «Автокод», который прикреплен к порталу «Мос.ру». На нем нужно нажать кнопку «Обжаловать штраф», в нужные строчки вбить номер постановления и дату его выписки. Далее необходимо будет составить и прикрепить письменную жалобу, в соответствии с необходимой формой, которая зависит от причины обжалования штрафа. Бланк нужно распечатать, заполнить, отсканировать и отправить в инспекцию. После этого обращение уходит в МАДИ и рассматриваться там оно будет 10 дней.

А что же делать, если обжалование не сработало? Совет, который на этот случай дал адвокат, подходит для всех регионов.

Для начала, стоит отметить, что выписать штраф за нарушение санитарных норм исключительно по информации с таких камер нельзя, они предназначены для выполнения иных функций. Это тоже необходимо будет указать в своем заявлении.

— Я бы написал такое заявление. «Прошу отменить (сложить) штраф в сумме 5 тысяч, наложенный на меня. По нижеследующим обстоятельствам…». Первое: у меня пропуск был, и приложить доказательства. Второе: по камерам, работающим в автоматическом режиме, нет права за это наказывать. Смотри постановление президиума Верховного суда от 21 апреля сего года. А вот в суд я бы написал параллельно уже жалобу. Документ бы я назвал: прошу отменить (сложить) штраф, наложенный таким-то органом — незаконный и необоснованный. И опять все те же аргументы. Кроме того, за нарушение санитарных норм ни автомобильная, ни жилищная, не строительная инспекции наказывать не могут, — пояснил Леонид Ольшанский.

Адвокат также отметил, что право на обжалование дается в течение 10 суток. Однако отсчитывать их нужно конкретно с того момента, когда вы получили на руки и расписались в постановлении о наложении административного взыскания.

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