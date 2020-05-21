«Мы как многодетные мамы»: новосибирские волонтеры выкармливают осиротевших зайчонка и бельчонка

21 Май 2020 2020-05-21T17:51:49+03:00

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В Центре реабилитации диких животных выкармливают зайчонка и бельчонка, которые остались без родителей. По словам волонтеров, весной к ним часто попадают детеныши, оказавшиеся в беде.

— Весной мы часто встречаем всех перелетных птиц, выхаживаем проснувшихся после спячки млекопитающих и, конечно же, становимся многодетными приемными мамами для десятков птенчиков, белочек и зайчиков. К примеру, этот заяц-беляк прибыл к нам из Омска. Местные жители нашли его 9 мая и некоторое время пытались ухаживать за малышом самостоятельно. Но, увы, люди часто могут навредить животным, берясь за то, в чем они не разбираются, — рассказали в официальной группе Вконтакте Центра реабилитации диких животных. — Этого зайчонка несколько дней кормили сливками и коровьим молоком, чего делать категорически нельзя: зайчата могут пить только свежее козье молоко или питаться специальной смесью. Потом этот малыш попал в руки к нашим омским коллегам, где ему оказали необходимую помощь и перевели на правильное питание. К нам он поступил все же с небольшим недовесом, но аппетит у него хороший. А бельчонка нашли люди в Академгородке 15 мая. Его сразу же отправили в ветклинику в город. Выяснилось, что у малыша черепно-мозговая травма, перелом левой голени, вывих правой тазобедренной кости и оскольчатый перелом таза. Сейчас им занимаются волонтеры.

По словам волонтеров, весной к ним часто попадают детеныши, оказавшиеся в беде. Фото: Центр реабилитации диких животных

Зайчонка зоозащитники надеются выпустить на волю, когда тот достаточно подрастет и окрепнет. А бельчонок пока что восстанавливается после прошедшей 19 мая операции.

Новосибирские волонтеры выкармливают осиротевших зверят.

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