2020-05-21T16:34:08+03:00
Общество

Викторина, посвященная трудовым подвигам Новосибирске, стала всероссийской

В Новосибирске подвели итоги викторины, посвящённой трудовым подвигам новосибирцев во время Великой Отечественной войны
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Вопросы викторины были размещены на сайте новосибирскгерой.рф. Каждому посетителю ресурса было предложено пять рандомных вопросов с одним вариантом ответа. В викторине приняли участие больше 1000 человек: это оказались не только жители Новосибирска и области, к удивлению организаторов, на вопросы отвечали жители Тольятти, Томска, Таганрога, Воронежа, Братска, Архангельска, Абакана.

Кроме того, все участники конкурса подписали петицию о присвоении городу почетного звания и оставили контактные данные. Поэтому, вне зависимости от правильности ответов, каждый участник, подписавший петицию и принявший участие в викторине, получил шанс получить приз.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Как отметил во время вручения призов, первый замсекретаря региональной «Единой России» Андрей Панфёров, в семье каждого новосибирца кто-то воевал на фронте, кто-то погиб, защищая Родину, кто-то героически трудился в тылу. В поддержку инициативы единороссов присвоить Новосибирску звание «Города трудовой доблести» собрано более 60 тысяч подписей. Инициативу поддержали все: большинство общественных организаций, политических объединений, патриотических клубов, советов ветеранов, коллективы заводов и предприятий.

- Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, помогать молодым людям осознать ответственность за будущее, свою сопричастность Родине и подвигам предков. Важно помнить, чтобы побеждать. Очень приятно, что география участников не ограничилась нашим регионом - на вопросы отвечали жители других городов страны, - сказал Андрей Панферов.

первый замсекретаря региональной «Единой России» Андрей Панфёров. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

первый замсекретаря региональной «Единой России» Андрей Панфёров. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По итогам конкурса было выбрано 15 победителей. Среди них разыграны полезные призы: кофеварки, блендеры, телевизоры, смартфоны, смарт-часы. Жительница Новосибирска Ольга Искандарова, выигравшая Iphone 11, рассказала, что викторина показалась очень сложной и искренне призналась, что даже на пару вопросов ответила наугад.

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Викторина, посвященная трудовым подвигам Новосибирске, стала всероссийской
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