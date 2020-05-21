2020-05-21T16:14:29+03:00
Общество

«Обнаружен гаденыш»: уставшие от безобразий жильцы, выложили видео, как ребенок справляет в лифте нужду

Сибиряки просят родителей хулигана принять воспитательные меры
Галина СИМОНОВА
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Возмущенные жильцы одного из многоквартирных домов в Новосибирске выложили в сеть видео, на котором ребенок справляет в лифте нужду. Фото: кадр из видео\ «Ключ-Камышенское плато»Возмущенные жильцы одного из многоквартирных домов в Новосибирске выложили в сеть видео, на котором ребенок справляет в лифте нужду. Фото: кадр из видео\ «Ключ-Камышенское плато»
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Возмущенные жильцы одного из многоквартирных домов в Новосибирске выложили в сеть видео, на котором ребенок справляет в лифте нужду. Сибиряки просят родителей хулигана принять воспитательные меры.

— Уважаемые соседи, обнаружен гаденыш, который справляет нужду в нашем лифте. Узнавших его, просьба принять воспитательные меры или передать информацию родителям, чтобы они сами убирали за своим чадом. И чтобы впредь такого не повторялось, — написали новосибирцы в паблике Вконтакте «Ключ-Камышенское плато».

В комментариях под постом пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни написали, что жильцы поступили правильно, опубликовав это видео. Возможно, это поможет урезонить хулигана. А другие хоть и согласны с тем, что ребенка нужно наказать, все же считают, что не стоило выставлять это на всеобщее обозрение: ведь теперь у мальчика могут быть проблемы в школе:

— Правильно сделали, что выложили. Это ему уроком будет. В следующий раз так не поступит.

— Наказать его нужно по всей строгости.

— Конечно, так это оставлять нельзя. Но и выкладывать в сеть — не выход. Теперь его затравят в школе, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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