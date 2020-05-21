2020-05-21T15:29:13+03:00
Общество

Какие выплаты могут получить семьи с детьми в Новосибирской области

Публикуем краткий перечень мер поддержки с условиями для заявителей
Екатерина ИВАНОВА
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Семьи с детьми могут рассчитывать на целый перечень выплат.Семьи с детьми могут рассчитывать на целый перечень выплат.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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- С 12 мая в регионе начался прием заявлений на единовременную выплату 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня, прием заявлений идет до 1 октября. Заявление можно подать через сайт Госуслуги, лично через Пенсионный фонд, либо МФЦ.

- Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 3 лет в апреле, мае и июне. Размер выплаты составляет 5 000 рублей. В апреле и мае уже перечислены денежные средства: в апреле количество получателей составило 30 527 человек, в мае – 40 058.

- Министерство труда и социального развития Новосибирской области с 6 мая принимает заявления на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Ее размер составляет 6 018,5 руб. Начало выплат запланировано на июнь. Уже поступило 2 785 заявлений. Заявление подается в центр социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания по предварительной записи, в МФЦ, через портал Госуслуги или почтой.

- В регионе оказывается поддержка семьям с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта. Доплату в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка уже получили 3 061 безработный. Выплата распространяется на период с апреля по июнь текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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