«Я белая кость»: новосибирский бизнесмен на Land Rover устроил драку с полицией

21 Май 2020 2020-05-21T15:52:52+03:00

Бизнесмен ехал в нетрезвом виде без прав. ФОТО: архив "КП" и с сайта администрации Сузунского района

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Конфликт бизнесмена с полицией случился в ночь на 17 мая в рабочем поселке Сузун. Как сообщил «КП-Новосибирск» источник, владельца одного из местных хозяйств поймали пьяным за рулем бежевого Land Rover. Прав у водителя не оказалось, от него пахло алкоголем.

Когда инспекторы ГИБДД начали оформлять протокол на выпившего бизнесмена, он стал буянить. Но потом все-таки присмирел, и его отпустили домой.

Утром 17 мая протрезвевший сибиряк пришел забирать машину, но даже не попытался извиниться. Отвечать же свою ходку ему придется по закону: на него завели дело сразу по двум статьям УК РФ - 318 и 319. Но виновным сибиряк себя не считает:

- Водитель начал отпираться, говорить что «все решит» с помощью адвокатов. Затем стал оскорблять сотрудников, говорил: «Я «белая кость». Потом принялся выкручивать руки сотруднику полиции: судмедэкспертиза зафиксировала у него синяки. Сейчас материалы дела направлены в межрайонный отдел СК РФ, - сообщил «КП-Новосибирск» источник.

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