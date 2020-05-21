Андрей Травников ожидает увидеть повышение эффективности сельхозпроизводства

21 Май 2020 2020-05-21T13:59:32+03:00

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочим визитом в Здвинском районе. Удалось посмотреть посевные угодья территории, сельхозтехнику, зерноток и молочное предприятие.

Ограничительные меры пандемии обошли сферу сельского хозяйства. Все посевные работы проведены в срок, даже с небольшим опережением.

- Сельхозпроизводители Новосибирской области засеяли яровыми культурами площадь в 1 млн 080 гектаров – это 57,2% от запланированного объема посевных площадей этого года, - уточняют в правительстве Новосибирской области.

В ходе поездки губернатор высказался о мерах поддержки сельского хозяйства.

- Мы как донастраиваем существующие меры поддержки, так и выделяем дополнительные средства. Беспрецедентное решение позапрошлого года, когда в тяжёлых климатических условиях мы выделили полмиллиарда рублей на поддержку аграриев. В прошлом году мы внесли кардинальные изменения в правила предоставления мер региональной поддержки и сделали больший акцент на малые и средние формы бизнеса, - отметил Андрей Травников.

Также глава региона отметил, что далее региональный бюджет также будет сконцентрирован на поддержке именно малых и средних предприятий. Такая работа продолжится под флагом повышения эффективности сельхозпроизводства.

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