В Новосибирске столкнулись «Мерседес» и «Лада»: 4-летний мальчик попал в больницу
Сегодня, 21 мая, в Новосибирске произошла авария, в которой пострадал ребенок. ДТП случилось в Ленинском районе города.
— Сегодня, в 15:15 24-летний водитель автомобиля Mercedes ехал по улице Первомайской со стороны разъезда Иня в сторону Кольцово. Около дома №100 по улице Первомайской он столкнулся с автомобилем ВАЗ 2112, за рулем которого находился 33-летний водитель, — пояснили в ГИБДД по Новосибирску.
В аварии пострадал 4-летний мальчик, ребенка с травмой головы доставили в больницу. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
В ГИБДД отмечают, что малыш перевозился с нарушениями правил дорожного движения и находился не в детском кресле. Его родителям это грозит привлечением к административной ответственности и штрафом в 300- рублей.
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