Реконструкция Гусинки: участок дороги у автовокзала сдадут до 1 сентября

21 Май 2020 2020-05-21T14:00:11+03:00

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Первый этап реконструкции на Гусинобродском шоссе планируют завершить раньше намеченного срока — такую задачу поставил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Мы расширяем количество полос — из четырехполосной дороги делаем шестиполосную. Для нас важно провести качественный ремонт, ведь нагрузка на Гусинку очень высокая. Здесь располагается новый автовокзал, множество торговых объектов, соответственно, много приезжих, прежде всего, со стороны Кузбасса. Сдача дороги намечена на сентябрь, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Реконструкция дороги затрагивает участок от улицы Коминтерна до городской черты. Его протяженность — четыре километра. Все работы разбиты на два этапа. Старт первому этапу — от улицы Коминтерна до улицы Дегтярева, 23 длиной 1075 км — был дан еще в прошлом году. Все инженерные коммуникации были вынесены, в частности, электрокабель, а также установлены опоры наружного освещения, и начаты работы по устройству ливневой канализации. В этом году будут продолжены работы по выносу водопровода, усилению сетей газопровода, благоустройству территории. Стоимость первого этапа реконструкции — более 200 миллионов рублей.

Мэр Анатолий Локоть: - Сдача объекта намечена на сентябрь, номы ориентируем подрядчика на более ранний срок. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

— Важно, чтобы во время ремонтных работ не останавливалось движение транспорта. Мэрия сотрудничает с ГИБДД, чтобы снизить возможные неудобства для автомобилистов, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Второй этап реконструкции рассчитан на два года и начнется уже в 2021 году.

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