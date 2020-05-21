2020-05-21T14:00:11+03:00
Общество

Реконструкция Гусинки: участок дороги у автовокзала сдадут до 1 сентября

В 2021 году шоссе будет полностью обновлено
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Нагрузка на Гусинобродское шоссе высокая - здесь располагается автовокзал и торговые центры. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.Нагрузка на Гусинобродское шоссе высокая - здесь располагается автовокзал и торговые центры. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
Изменить размер текста:

Первый этап реконструкции на Гусинобродском шоссе планируют завершить раньше намеченного срока — такую задачу поставил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Мы расширяем количество полос — из четырехполосной дороги делаем шестиполосную. Для нас важно провести качественный ремонт, ведь нагрузка на Гусинку очень высокая. Здесь располагается новый автовокзал, множество торговых объектов, соответственно, много приезжих, прежде всего, со стороны Кузбасса. Сдача дороги намечена на сентябрь, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Реконструкция дороги затрагивает участок от улицы Коминтерна до городской черты. Его протяженность — четыре километра. Все работы разбиты на два этапа. Старт первому этапу — от улицы Коминтерна до улицы Дегтярева, 23 длиной 1075 км — был дан еще в прошлом году. Все инженерные коммуникации были вынесены, в частности, электрокабель, а также установлены опоры наружного освещения, и начаты работы по устройству ливневой канализации. В этом году будут продолжены работы по выносу водопровода, усилению сетей газопровода, благоустройству территории. Стоимость первого этапа реконструкции — более 200 миллионов рублей.

Мэр Анатолий Локоть: - Сдача объекта намечена на сентябрь, номы ориентируем подрядчика на более ранний срок. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

Мэр Анатолий Локоть: - Сдача объекта намечена на сентябрь, номы ориентируем подрядчика на более ранний срок. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

— Важно, чтобы во время ремонтных работ не останавливалось движение транспорта. Мэрия сотрудничает с ГИБДД, чтобы снизить возможные неудобства для автомобилистов, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Второй этап реконструкции рассчитан на два года и начнется уже в 2021 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Травников ожидает увидеть повышение эффективности сельхозпроизводства
В Новосибирске столкнулись «Мерседес» и «Лада»: 4-летний мальчик попал в больницу
Реконструкция Гусинки: участок дороги у автовокзала сдадут до 1 сентября
Поблажек не будет: новосибирский суд отказался реабилитировать предателей, осужденных за шпионаж
В Новосибирске начался суд над директором батутного центра, где пострадало 13 детей
Новосибирские единороссы впервые проведут масштабный форум в режиме «онлайн»
«Я испугался за жену и дочь»: новосибирец подстрелил незнакомца, забравшегося к нему во двор
На месте новосибирского пустыря должен появиться бассейн
СНИЛС для ребенка в Новосибирске 2020: как и где получить, как узнать номер документа
«Вы че ко мне прицепились!»: техничка не пустила пятиклассника в школу из-за того, что он был без маски
«Ошибочка вышла»: дельфинарий сообщил, что снова работает, и тут же закрылся
«Посмотрите, какой милый рыжик»: в зоопарке показали, как подрос дикий бельчонок Яша
В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили еще у 76 человек
«Ростелеком» лидирует на рынке широкополосного доступа в интернет для юридических лиц
«Это мужчина и женщина, 60 и 59 лет»: в Новосибирской области от коронавируса скончались еще двое пенсионеров
Путевки в детский сад в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, когда начнут выдавать
Как будет проходить ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году: чего ждать школьникам
«Он летел прямо в маршрутку с людьми»: появилось видео страшной аварии у «Меги», где иномарка врезалась в грузовик
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Пенсионерка в полночь решила усмирить шумную молодежь за окном.
«Мне стыдно, через нее все перешагивали»: сибирячка потеряла сознание на остановке, но все шли мимо
В Новосибирске няню отправили в колонию на два года за то, что она без спроса взяла 56 тысяч рублей