Поблажек не будет: новосибирский суд отказался реабилитировать предателей, осужденных за шпионаж

21 Май 2020 2020-05-21T13:08:50+03:00

Шпионам советского времени отказали в реабилитации.

Их осудили еще в советское время в 1952 году

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В Новосибирске Кассационный военный суд 19 мая отказал двум осужденным за шпионаж в советское время в реабилитации.

Дела рассматривались в закрытом режиме, пояснили «Новой Сибири» в суде.

Суд рассмотрел дела Гайнц-Эрнст-Фридриха Ленчке, осужденного за организованную контрреволюционную деятельность и за шпионаж, а также Артура Шнайдера, осужденного за шпионаж.

Их судил военный трибунал еще в 1952 году по статье 58. Она предусматривала наказания за измену Родине, вооруженное восстание, сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством, оказание помощи международной буржуазии, склонение иностранного государства к войне, шпионаж, вредительство, диверсии, антисоветскую агитация и пропаганду.

Они служили в в/ч 48240, которая являлась одним из подразделений Группы советских войск в Германии.

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