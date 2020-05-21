2020-05-21T13:07:40+03:00
Общество

В Новосибирске начался суд над директором батутного центра, где пострадало 13 детей

Ему грозит до шести лет тюрьмы и штраф в полмиллиона рублей
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске начался суд над директором батутного центра, где пострадало 13 детей.В Новосибирске начался суд над директором батутного центра, где пострадало 13 детей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Железнодорожном районном суде Новосибирска рассматривают уголовное дело. Его главный фигурант — 31-летний директор батутного центра «Эверси». Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ней максимальное наказание — лишение свободы сроком до шести лет и штраф в полмиллиона рублей.

— За время пока он управлял центром, пострадало 11 детей. Все они получили травмы в разные дни. В основном это травмы позвоночника, закрытые переломы. Все те, кто повредили позвоночники, находились в корсете около полугода, не могли сидеть и долго стоять, были на домашнем обучении. Самая тяжелая травма была у ребенка, который повредил три позвонка в грудном отделе, — рассказала КП-Новосибирск юрист Ирина Соловьева.

Юрист не уточнила, в каком размере родители просят компенсировать им моральные и другие издержки.

Напомним, следствие по делу батутного центра завершилось в апреле 2020 года. Под суд попали двое предпринимателей, 31 и 33 лет, которые поочередно возглавляли заведение с 2016 по 2018 год. Руководители нанимали инструкторов, которые выполняли сложные трюки. Дети пытались их повторить и получали сильные травмы. Всего во время работы двух обвиняемых директоров пострадали 13 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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