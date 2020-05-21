Новосибирские единороссы впервые проведут масштабный форум в режиме «онлайн»

21 Май 2020 2020-05-21T12:43:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, в этом году традиционный партийный форум пройдёт в совершенно новом формате. На связь с главной студией, размещённой на площадке Областного центра информационных технологий, выйдут 44 местных отделения партии Новосибирской области и первичные отделения в 490 поселениях региона.

Как рассказали организаторы, несколько тысяч партийцев и участников предварительного голосования присоединятся к форуму со своих рабочих и домашних компьютеров, а также с мобильных устройств.За работой форума будут наблюдать из Центрального исполнительного комитета «Единой России» и Государственной Думы Российской Федерации. В ходе онлайн-трансляции запланированы прямые включения из Москвы.

– Мы подключим все отделения во всех муниципалитетах и сельских районах, чтобы рассказать с какими установками, предложениями и намерениями мы вместе идем на предварительное голосование и выходим на выборы. Кроме того, представим отдельные команды местных отделений, от самых разных уровней, – прокомментировал Андрей Травников формат проведения форума, выступая 15 мая на оргкомитете партии по проведению предварительного голосования.