2020-05-21T12:43:15+03:00
Политика

Новосибирские единороссы впервые проведут масштабный форум в режиме «онлайн»

Накануне праймериз, 22 мая в Новосибирске состоится региональный онлайн-форум «Единая Россия: партия заботы и уважения»
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
Изменить размер текста:

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, в этом году традиционный партийный форум пройдёт в совершенно новом формате. На связь с главной студией, размещённой на площадке Областного центра информационных технологий, выйдут 44 местных отделения партии Новосибирской области и первичные отделения в 490 поселениях региона.

Как рассказали организаторы, несколько тысяч партийцев и участников предварительного голосования присоединятся к форуму со своих рабочих и домашних компьютеров, а также с мобильных устройств.За работой форума будут наблюдать из Центрального исполнительного комитета «Единой России» и Государственной Думы Российской Федерации. В ходе онлайн-трансляции запланированы прямые включения из Москвы.

– Мы подключим все отделения во всех муниципалитетах и сельских районах, чтобы рассказать с какими установками, предложениями и намерениями мы вместе идем на предварительное голосование и выходим на выборы. Кроме того, представим отдельные команды местных отделений, от самых разных уровней, – прокомментировал Андрей Травников формат проведения форума, выступая 15 мая на оргкомитете партии по проведению предварительного голосования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Травников ожидает увидеть повышение эффективности сельхозпроизводства
В Новосибирске столкнулись «Мерседес» и «Лада»: 4-летний мальчик попал в больницу
Реконструкция Гусинки: участок дороги у автовокзала сдадут до 1 сентября
Поблажек не будет: новосибирский суд отказался реабилитировать предателей, осужденных за шпионаж
В Новосибирске начался суд над директором батутного центра, где пострадало 13 детей
Новосибирские единороссы впервые проведут масштабный форум в режиме «онлайн»
«Я испугался за жену и дочь»: новосибирец подстрелил незнакомца, забравшегося к нему во двор
На месте новосибирского пустыря должен появиться бассейн
СНИЛС для ребенка в Новосибирске 2020: как и где получить, как узнать номер документа
«Вы че ко мне прицепились!»: техничка не пустила пятиклассника в школу из-за того, что он был без маски
«Ошибочка вышла»: дельфинарий сообщил, что снова работает, и тут же закрылся
«Посмотрите, какой милый рыжик»: в зоопарке показали, как подрос дикий бельчонок Яша
В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили еще у 76 человек
«Ростелеком» лидирует на рынке широкополосного доступа в интернет для юридических лиц
«Это мужчина и женщина, 60 и 59 лет»: в Новосибирской области от коронавируса скончались еще двое пенсионеров
Путевки в детский сад в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, когда начнут выдавать
Как будет проходить ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году: чего ждать школьникам
«Он летел прямо в маршрутку с людьми»: появилось видео страшной аварии у «Меги», где иномарка врезалась в грузовик
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Пенсионерка в полночь решила усмирить шумную молодежь за окном.
«Мне стыдно, через нее все перешагивали»: сибирячка потеряла сознание на остановке, но все шли мимо
В Новосибирске няню отправили в колонию на два года за то, что она без спроса взяла 56 тысяч рублей