2020-05-21T12:31:15+03:00
Общество

«Я испугался за жену и дочь»: новосибирец подстрелил незнакомца, забравшегося к нему во двор

Мужчина так и не понял, чего хотел парень
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец подстрелили незнакомца, забравшегося кво двор его дома. Фото: стоп-кадрНовосибирец подстрелили незнакомца, забравшегося кво двор его дома. Фото: стоп-кадр
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Житель Новосибирск по имени Максим оказался в непростой ситуации. К нему во двор проник неизвестный парень. Мужчина в это время спал в беседке на улице. Он вовремя услышал, что у дома появился чужой. Все произошло в доме на улице Тихорецкая в Пашино рано утром в среду, 20 мая. Инцидент сняла камера видеонаблюдения, установленная на доме.

— Сначала я услышал чью-то болтовню, потом шорох, посмотрел в окно, а там лезет молодой человек, я выбежал, даже тапки не успел нацепить, схватил «воздушку», пистолет такой с баллончиками и шариками, испугавшись, начал в него стрелять, он тоже напугался, и сам быстро ушел, — рассказал КП-Новосибирск Максим. — Он что-то бормотал себе под нос, извинялся. Если и был пьян, то не сильно.

По словам Максима, пистолет он купил пять лет назад. Это копия пистолета Макарова. Мужчина говорит, что не собирался его применять, обычно он лежит у него в машине на всякий случай.

— Так-то я мало что в жизни боюсь, но тут была нестандартная ситуация, такое первый раз в жизни, мало ли что у него на уме, не видел, есть ли что у него в руках. Пистолет всегда в машине лежит. Мало ли на дороге хам встретится, пригрозит, и придется дать отпор, правда ни разу пистолет не пригодился, видно мало хамов вокруг, — рассказал Максим.

По словам новосибирца, в тот момент, когда во двор залез незнакомец, в это время в доме спала его жена, 6-летняя дочка и теща. Жена услышала ругань во дворе и вышла.

Мужчина говорит, что все были в шоке, а потом решили надежнее защитить дом. Скоро там появится новый забор, возможно, дом возьмет под охрану специальная фирма.

Новосибирец подстрелил незнакомца, забравшегося к нему в дом. Инцидент-Пашино Онлайн

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ИСТОЧНИК KP.RU

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