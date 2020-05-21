На месте новосибирского пустыря должен появиться бассейн

21 Май 2020 2020-05-21T12:00:26+03:00

Новосибирский общественник Денис Кулинич намерен стать депутатом. Он рассказал КП-Новосибирск, чем занимается сейчас

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Руководитель общественной организации «Новый город» Денис Кулинич заявил свою кандидатуру на праймериз «Единой России». В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он рассказал, чем занимается сейчас.

- Мы ведем прием граждан, работу с гражданами. Много накопилось разных дел. У нас много частного сектора в Ленинском районе. Зимой работаем по очистке снега, летом – щебенение, адресная помощь, - сказал Кулинич.

А есть более глобальная задача, но она дожидается своего часа уже много лет.

- В Ленинском районе бассейна нет. Детям, которые занимаются плаванием, приходится ездить далеко. Этими вопросами мы будем заниматься. Под бассейн выделено место на пустыре в районе школы №45, - рассказал о проблеме общественный активист.

«Задача любого депутата – не отдаляться от избирателя» - новосибирский общественник Денис Кулинич заявил свою кандидатуру на праймериз. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU