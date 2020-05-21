На месте новосибирского пустыря должен появиться бассейн
Руководитель общественной организации «Новый город» Денис Кулинич заявил свою кандидатуру на праймериз «Единой России». В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он рассказал, чем занимается сейчас.
- Мы ведем прием граждан, работу с гражданами. Много накопилось разных дел. У нас много частного сектора в Ленинском районе. Зимой работаем по очистке снега, летом – щебенение, адресная помощь, - сказал Кулинич.
А есть более глобальная задача, но она дожидается своего часа уже много лет.
- В Ленинском районе бассейна нет. Детям, которые занимаются плаванием, приходится ездить далеко. Этими вопросами мы будем заниматься. Под бассейн выделено место на пустыре в районе школы №45, - рассказал о проблеме общественный активист.
«Задача любого депутата – не отдаляться от избирателя» - новосибирский общественник Денис Кулинич заявил свою кандидатуру на праймериз. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
ИСТОЧНИК KP.RU