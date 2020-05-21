СНИЛС для ребенка в Новосибирске 2020: как и где получить, как узнать номер документа

21 Май 2020 2020-05-21T11:11:07+03:00

СНИЛС теперь будет выдаваться в виде уведомлений, а не ламинированных карточек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, как и где получить СНИЛС для ребенка в Новосибирске 2020, как узнать номер документа

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Пенсионный фонд России рассказал, как и где получить СНИЛС для ребенка в Новосибирске 2020, как узнать номер документа.

Это можно сделать несколькими способами. Можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. Можно также лично прийти в ПФР, чтобы подать заявление. Для этого с собой нужно взять паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

— Личный прием граждан сегодня ведется с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Строго соблюдается масочный режим, как для всех специалистов фонда, так и наших клиентов, при приеме нужно соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ПФР.

При посещении клиентской службы можно одновременно подать заявление и на предоставление выплаты, чтобы не приходить во второй раз после получения СНИЛС.

Если вы подаете заявление на выплаты через портал госуслуг, то придется подождать некоторое врем. Данные портала должны синхронизироваться с данными в базе ПФР.

С октября 2019 года ПФР по-другому выдает данные о страховом номере индивидуального лицевого счета. Вместо ламинированной карточки граждане получат уведомление с номером. Граждане сами могут выбрать: либо они получат уведомление в виде бумажного документа, либо электронного — он появится в Личном кабинете на «Госуслугах».

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ИСТОЧНИК KP.RU