«Посмотрите, какой милый рыжик»: в зоопарке показали, как подрос дикий бельчонок Яша

21 Май 2020 2020-05-21T10:12:30+03:00

Совсем скоро малыша выпустят в настоящий лес, ему осталось немного подрасти

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В Новосибирском зоопарке показали, как подрос дикий бельчонок Яша. Он родился в лесу, в зоопарк его принесли люди, они думали, что малышу нужна помощь.

— Каждую весну нам приносят птенцов и детенышей зверей, которые были найдены в лесах или парках. Малышей бы могли вырастить и их родители, люди подбирают, думают им нужна помощь, но иногда она им и правда необходима. Прошлой весной мы вырастили 17 бельчат-найденышей. В этом году у нас только один, он стал практически ручным, — рассказали в новосибирском зоопарке.

О Яше заботится работник зоопарка Анастасия Вишневецкая. Она сначала его кормила молоком, а сейчас Яша сам с удовольствием ест сухофрукты, семечки и орехи. Он не боится людей, охотно берет вкусняшку.

Вместе с Яшей живили еще три товарища. Фото: Новосибирский зоопарк.

Снимки бельчонка умилили новосибирцев.

— Посмотрите, какой милый рыжик! — восхитились они.

Бельчонок Яша пока остается у нас. Ему нужно еще немного подрасти, и тогда его тоже можно будет выпустить в лес.

Когда бельчонок подрастет, его выпустят в сосновый бор зоопарка. Фото: Новосибирский зоопарк

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