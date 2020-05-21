«Посмотрите, какой милый рыжик»: в зоопарке показали, как подрос дикий бельчонок Яша
В Новосибирском зоопарке показали, как подрос дикий бельчонок Яша. Он родился в лесу, в зоопарк его принесли люди, они думали, что малышу нужна помощь.
— Каждую весну нам приносят птенцов и детенышей зверей, которые были найдены в лесах или парках. Малышей бы могли вырастить и их родители, люди подбирают, думают им нужна помощь, но иногда она им и правда необходима. Прошлой весной мы вырастили 17 бельчат-найденышей. В этом году у нас только один, он стал практически ручным, — рассказали в новосибирском зоопарке.
О Яше заботится работник зоопарка Анастасия Вишневецкая. Она сначала его кормила молоком, а сейчас Яша сам с удовольствием ест сухофрукты, семечки и орехи. Он не боится людей, охотно берет вкусняшку.
Вместе с Яшей живили еще три товарища. Фото: Новосибирский зоопарк.
Снимки бельчонка умилили новосибирцев.
— Посмотрите, какой милый рыжик! — восхитились они.
Бельчонок Яша пока остается у нас. Ему нужно еще немного подрасти, и тогда его тоже можно будет выпустить в лес.
Когда бельчонок подрастет, его выпустят в сосновый бор зоопарка. Фото: Новосибирский зоопарк
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