В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили еще у 76 человек

21 Май 2020 2020-05-21T08:45:41+03:00

Еще 76 человек заболели коронавирусом в регионе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По данным оперштаба, 43 пациента выписали из больницы с отрицательными результатами анализов

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В четверг, 21 мая, стало известно, что за сутки коронавирус обнаружили еще у 76 человек. Они госпитализированы в инфекционный госпиталь. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов, — рассказали в оперштабе.

За сутки в реанимацию перевели еще 5 пациентов, теперь в отделение 71 человек, к аппарату ИВЛ подлечены 18 человек.

Скончались еще двое пенсионеров: мужчина и женщина, 60 и 59 лет. Накануне, также умер 64-летний сибиряк.

Напомним, ранее один из пациентов инфекционного госпиталя №11 снял видео о том, что больница переполнена, пациенты вынуждены лежать в коридоре. В минздраве пока КП-Новосибирск не прокомментировали эту ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU