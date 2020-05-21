«Ростелеком» лидирует на рынке широкополосного доступа в интернет для юридических лиц

21 Май 2020 2020-05-21T08:48:57+03:00

«Ростелеком» занимает первое место по количеству абонентов и выручке на рынке широкополосного доступа в интернет (ШПД) для юридических лиц по итогам 2019 года. Такие данные представляет независимое консалтинговое агентство«ТМТ Консалтинг»

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По их оценке, на конец 2019 года общее количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет в этом сегменте в России достигло 1,84 млн, объем рынка составил 55,4 млрд рублей, при этом «Ростелеком» занимает 42% рынка ШПД для юридических лиц по числу абонентов, а по выручке - 38% рынка.

На территории Сибири за прошедший год были введены гибкие предложения по тарифам на ШПД в комплексе с цифровыми услугами, которые необходимы бизнесу. Сейчас такие решения особенно актуальны для построения бесперебойной дистанционной работы. Это в том числе виртуальная АТС для оптимизации связи внутри компании и с клиентами, облачное видеонаблюдение для контроля за офисами, складами, торговыми площадями, а также телевидение для бизнеса и другие полезные сервисы.

- «Ростелеком» в Сибири еще в начале 2019 года обозначил цель - улучшить качество услуг интернета для корпоративных клиентов. В результате компания сумела увеличить скорость доступа, снизить рост аварийности и улучшить качество предоставления технической поддержки по услуге ШПД. Благодаря этому количество новых абонентов выросло, - отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.