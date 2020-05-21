2020-05-21T07:49:06+03:00
Общество

Путевки в детский сад в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, когда начнут выдавать

КП-Новосибирск узнала, когда родителям начнут выдавать путевки в детский сад в Новосибирске в 2020 году
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске возобновили выдачу путевок в детский сад.В Новосибирске возобновили выдачу путевок в детский сад.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Как сообщили в мэрии города, путевки в детский сад в Новосибирске в 2020 году уже начали выдавать.

Публикуем где и как можно забрать направление в детский сад.

В Калининском районе путевку можно получить в понедельник и четверг с 9 до 12 и с 14 до 17 по адресу: улица Богдана Хмельницкого 14/3 в кабинете №136. Важно: прежде, чем отправитесь за путевкой, нужно будет записаться.

Жители Дзержинского района могут забрать направление в детский сад ежедневно с 13 до 18 по адресу: проспект Дзержинского 16 в кабинете № 127.

В Кировском районе путевку можно забрать также в любой день с 14 до 16 по адресу: улица Петухова, 18, по записи.

В Первомайском районе направления выдают по предварительной записи по адресу: улица Маяковского, 4 в кабинете № 404.

В Советском районе путевку можно забрать по предварительной записи по адресу: улица Академика Лаврентьева, 14.

Что касается Центрального округа, то информация следующая: путевки выдают ежедневно, кроме среды и только по записи с 9 до 13 и с 14 до 17 по двум адресам: улица Ленина, 57 и улица Дуси Ковальчук, 177.

В Ленинском районе направление можно получить только с 10 июня по адресу: улица Станиславского, 6а. Сейчас с родителями работают на базе детсадов.

В Октябрьском районе также работа пока ведется на базе детских садов.

Также можно обратиться в отдел образования мэрии. Прием родителей начнут с 25 мая по адресу: Красный проспект, 34, 4 этаж.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путевки в детский сад в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, когда начнут выдавать
Как будет проходить ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году: чего ждать школьникам
«Он летел прямо в маршрутку с людьми»: появилось видео страшной аварии у «Меги», где иномарка врезалась в грузовик
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Пенсионерка в полночь решила усмирить шумную молодежь за окном.
«Мне стыдно, через нее все перешагивали»: сибирячка потеряла сознание на остановке, но все шли мимо
В Новосибирске няню отправили в колонию на два года за то, что она без спроса взяла 56 тысяч рублей
«Мой сын чудом остался жив»: под Новосибирском двое детей чуть не тонули в глубокой яме с водой
«Он летел рядом с детьми!»: из-за сибиряка с короновирусом в обсерватор отправили весь самолет
«Говорила, что покупает учебники»: замдиректора школы украла около трех миллионов рублей
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Депутаты предложили освободить россиян от налогов и компенсировать оплату ЖХК в период пандемии
Погода в Новосибирске на июнь 2020: месяц будет теплый, но дождливый
«С Йодой веселее»: сибирячка с забавным рюкзаком рассмешила соцсети
График отключения горячей воды в Новосибирске с 23 мая: рассказываем, кому нужно запастись кипятильниками
Коронавирус в Бердске, последние новости на 21 мая 2020 года: заразились 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 21 мая 2020 года составило 1805 человек
Погода в Новосибирске до конца мая: синоптики объяснили, что ждет сибиряков
В Новосибирске завершились поиски парня, пропавшего перед возвращением в Киргизию
В Новосибирске «Тойота» столкнулась с грузовиком: водитель погиб
В центре Новосибирска поднялся столб черного дыма: рассказываем, что произошло
Отменят ли День города 28 июня 2020 года в Новосибирске?
В крови у виновника аварии, в которой погиб новосибирский журналист, нашли наркотики
В парках и скверах Новосибирска установят новые детские площадки
Губернатор сообщил о строительстве 20 детских садов и 5 школ
В Новосибирске следователи проверят больницы, где медикам не доплачивают за работу с больными коронавирусом
Лежат даже в коридорах: появилось видео из коронавирусного госпиталя Новосибирска