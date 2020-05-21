Путевки в детский сад в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, когда начнут выдавать
Как сообщили в мэрии города, путевки в детский сад в Новосибирске в 2020 году уже начали выдавать.
Публикуем где и как можно забрать направление в детский сад.
В Калининском районе путевку можно получить в понедельник и четверг с 9 до 12 и с 14 до 17 по адресу: улица Богдана Хмельницкого 14/3 в кабинете №136. Важно: прежде, чем отправитесь за путевкой, нужно будет записаться.
Жители Дзержинского района могут забрать направление в детский сад ежедневно с 13 до 18 по адресу: проспект Дзержинского 16 в кабинете № 127.
В Кировском районе путевку можно забрать также в любой день с 14 до 16 по адресу: улица Петухова, 18, по записи.
В Первомайском районе направления выдают по предварительной записи по адресу: улица Маяковского, 4 в кабинете № 404.
В Советском районе путевку можно забрать по предварительной записи по адресу: улица Академика Лаврентьева, 14.
Что касается Центрального округа, то информация следующая: путевки выдают ежедневно, кроме среды и только по записи с 9 до 13 и с 14 до 17 по двум адресам: улица Ленина, 57 и улица Дуси Ковальчук, 177.
В Ленинском районе направление можно получить только с 10 июня по адресу: улица Станиславского, 6а. Сейчас с родителями работают на базе детсадов.
В Октябрьском районе также работа пока ведется на базе детских садов.
Также можно обратиться в отдел образования мэрии. Прием родителей начнут с 25 мая по адресу: Красный проспект, 34, 4 этаж.
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