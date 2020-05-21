Как будет проходить ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году: чего ждать школьникам

21 Май 2020 2020-05-21T06:52:08+03:00

Рассказываем, как будет проходить ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году

Рассказываем, как будет проходить ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, как будет проходить ЕГЭ в Новосибирске в 2020 году.

— ЕГЭ никто не отменял, оно состоится. Ориентировочная дата начала экзаменов — 18-19 июня, но, возможно, их перенесут на более поздний срок, на начало июля. Готовность у нас стопроцентная, мы готовы проводить ЕГЭ хоть с понедельника. Но ждем федерального приказа к концу недели, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук.

При этом экзамен по русскому языку хотят провести в два дня, а математику вовсе отменить.

— Самый массовый экзамен — русский язык, скорее всего, будет разделен на два дня. У нас его сдают 15 925 человек. Что касается базовой математики, с большой долей вероятности она будет отменена. Если ребенок решил поступать в гуманитарный вуз, то этот экзамен он может не сдавать, — сообщил министр.

Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На входе всем будут мерить температуру, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Школьники будут сидеть за партами на расстоянии друг от друга не менее 1,5 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU