2020-05-21T06:15:29+03:00
Общество

Пенсионерка в полночь решила усмирить шумную молодежь за окном.

Дважды за минувшие сутки в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступали обращения от жителей города, пользующихся услугой «Безопасный двор». В обоих случаях гвардейцы оперативно оказали помощь и заслужили слова благодарности.
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Фото предоставлено пресс-службой АБ "ГВАРДИЯ"Фото предоставлено пресс-службой АБ "ГВАРДИЯ"
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Первый звонок поступил в 18:46 от жителя многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне «Горский». Молодой человек сообщил, что в подъезде на площадке между 5 и 6 этажом находится посторонний. Прибывшие по тревоге бойцы группы быстрого реагирования действительно обнаружили в подъезде спящего пьяного бомжа. Они разбудили бродягу и выпроводили его на улицу.

Сегодня в телефонном разговоре обращавшийся за помощью житель дома поблагодарил Агентство Безопасности ГВАРДИЯ за оперативное реагирование.

Следующий звонок в дежурную часть поступил в 00:38. Пожилая женщина жаловалась на шум во дворе, который мешал ей уснуть. По указанному пенсионеркой адресу незамедлительно выехала группа быстрого реагирования. Бойцы обнаружили во дворе дома автомобиль с гремящей в салоне музыкой и молодых людей, стоящих рядом. После проведённой воспитательной беседы парни сели в машину и уехали.

- Мне 70 лет, у меня давление, а тут такой шум, что уснуть невозможно. Спасибо вашим ребятам, они быстро приехали и помогли, - прокомментировала ночной вызов жительница дома на ул. Ватутина.

Стоит отметить, что оба тревожных события отработал 73-ий экипаж ГБР в составе: старшего охранника Надыкто Сергея и водителя-охранника Чернышова Александра. Им клиенты просили передать свои слова благодарности.

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