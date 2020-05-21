2020-05-21T06:15:58+03:00
Недвижимость

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Банк УРАЛСИБ снизил ставки поосновным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение произошло по программам на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков – при сумме кредита 5 млн рублей и выше
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Минимальная ставка по программам на покупку жилья на первичном рынке и рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банковдля кредитов от 5 млн рублейтеперь составляет 8,99% годовых, для кредитов на покупку жилья на первичном рынке до 5 млн рублей минимальная ставка составляет 9,49% годовых, а для рефинансирования – от 9,79%. По программам на покупку жилья на вторичном рынке минимальная ставка также составляет 9,49% годовых. По программе «Легкий старт» с возможностью сокращения платежа в первые 24 месяца, ставка составляет от 9,99% годовых. Также ставки были снижены и по программе целевого и нецелевого кредитования под залог имеющейся недвижимости, минимальная ставка теперь составляет 11,49% годовых.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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