«Мне стыдно, через нее все перешагивали»: сибирячка потеряла сознание на остановке, но все шли мимо

21 Май 2020 2020-05-21T05:59:00+03:00

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Сибирячку возмутило, что люди шли мимо женщины, лежавшей без сознания на асфальте. Это произошло на автобусной остановке «Полевая». Девушка сняла все на видео из окна своей квартиры, как к остановке подъезжает автобус, оттуда выходят люди, но идут мимо. Кадры опубликованы в группе «АСТ-54».

— Автобусы, у которых, к слову, должна быть аптечка, пассажиры, авто и посетители пекарни — все едут и идут мимо. Просто не обращают внимание на человека, которому требуется помощь. Радует, что «Скорая» приехала после звонка через 5 минут, и человек жив, увезли. Мне стыдно за вас, сограждане! — написала она.

В комментариях возник спор, вызвала ли медиков сама автор поста. Одна из подписчиц рассказала, что в тот момент проезжала мимо остановки.

— Это была пьяная женщина. Было около 19:38. Поставив машину, я стала вызывать «Скорую», но подошел мужчина и сказал, что уже вызвал. И это был не тот, кто снимал, — написала она.

Далее, по словам подписчицы, быстро приехали врачи и забрали женщину, которую не смогли привести в чувство нашатырным спиртом.

Человек лежит на остановке.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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