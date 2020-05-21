«Мне стыдно, через нее все перешагивали»: сибирячка потеряла сознание на остановке, но все шли мимо
Сибирячку возмутило, что люди шли мимо женщины, лежавшей без сознания на асфальте. Это произошло на автобусной остановке «Полевая». Девушка сняла все на видео из окна своей квартиры, как к остановке подъезжает автобус, оттуда выходят люди, но идут мимо. Кадры опубликованы в группе «АСТ-54».
— Автобусы, у которых, к слову, должна быть аптечка, пассажиры, авто и посетители пекарни — все едут и идут мимо. Просто не обращают внимание на человека, которому требуется помощь. Радует, что «Скорая» приехала после звонка через 5 минут, и человек жив, увезли. Мне стыдно за вас, сограждане! — написала она.
В комментариях возник спор, вызвала ли медиков сама автор поста. Одна из подписчиц рассказала, что в тот момент проезжала мимо остановки.
— Это была пьяная женщина. Было около 19:38. Поставив машину, я стала вызывать «Скорую», но подошел мужчина и сказал, что уже вызвал. И это был не тот, кто снимал, — написала она.
Далее, по словам подписчицы, быстро приехали врачи и забрали женщину, которую не смогли привести в чувство нашатырным спиртом.
Человек лежит на остановке.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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