В Новосибирске няню отправили в колонию на два года за то, что она без спроса взяла 56 тысяч рублей
Дзержинский районный суд оставил без изменения приговор 40-летеней домработнице, которая украла из квартиры, где помогала по дому, 56 тысяч рублей. Деньги она брала частями, пропажу заметили только тогда, когда хозяйка поймала сибирячку с поличным.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Кража, с причинением гражданину значительного ущерба». Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
— Женщины познакомились на сайте «Сибмама». За плату сибирячка согласилась помогать по дому и присматривать за ребенком. С 1 июля по 16 сентября 2019 года женщина украла из квартиры, где работала, 56 тысяч рублей, — рассказали в областной прокуратуре.
В итоге женщину приговорили судом к 2 годам 1 месяцу лишения свободы. Свой срок она будет отбывать в колонии-поселении.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.
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