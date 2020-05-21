2020-05-21T05:20:43+03:00
Общество

В Новосибирске няню отправили в колонию на два года за то, что она без спроса взяла 56 тысяч рублей

Родители ребенка не сразу заметили пропажу денег, сибирячка брала их частями
Ульяна ДЖАНКОВА
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Няню отправили в колонию за то, что украла 56 тысяч рублей.Няню отправили в колонию за то, что украла 56 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дзержинский районный суд оставил без изменения приговор 40-летеней домработнице, которая украла из квартиры, где помогала по дому, 56 тысяч рублей. Деньги она брала частями, пропажу заметили только тогда, когда хозяйка поймала сибирячку с поличным.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Кража, с причинением гражданину значительного ущерба». Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

— Женщины познакомились на сайте «Сибмама». За плату сибирячка согласилась помогать по дому и присматривать за ребенком. С 1 июля по 16 сентября 2019 года женщина украла из квартиры, где работала, 56 тысяч рублей, — рассказали в областной прокуратуре.

В итоге женщину приговорили судом к 2 годам 1 месяцу лишения свободы. Свой срок она будет отбывать в колонии-поселении.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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