2020-05-21T04:48:57+03:00
Общество

«Мой сын чудом остался жив»: под Новосибирском двое детей чуть не тонули в глубокой яме с водой

Через опасное «озеро» ребята бегают на детскую площадку
Надежда РЫЖКИНА
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В глубокую яму падали дети, но их успевали спасти. Фото: «Город Обь Онлайн»В глубокую яму падали дети, но их успевали спасти. Фото: «Город Обь Онлайн»
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В городе Обь Новосибирской области у дома №2 на улице Космическая чуть было не случилась трагедия. Двое детей упали в глубокую яму, наполненную водой. Как рассказали очевидцы, ее глубина около двух метров.

— Прорыв холодного водоснабжения в Оби около детского стационара. За несколько дней там образовалась яма с водой. Сегодня двоих ребятишек уже оттуда доставали: один сам шмякнулся, второго толкнули дети. Мы ждем трагедию в нашем городке? — написал возмущенный житель в паблике «Город Обь Онлайн».

Мама одного из мальчиков, который чуть было не утонул в опасном «озере» рассказала, что ее сыну повезло остаться в живых.

— Вчера мой 7-летний сын провалился в это огромное и глубокое «озеро» — оступился. Ребенок ростом 130 сантиметров не достал до дна. Если бы не проходящий мимо мужчина, последствия могли быть необратимыми. С нашего двора бегают дети на детскую площадку через это место. Не раз звонили в ЖКХ — отмалчиваются, — рассказала Юлия.

На пост отреагировали в администрации города Обь. Там пообещали убрать «озеро», но вот только когда, уточнить так и не смогли.

— Информация на контроле отдела ЖКХ администрации Оби. Единая диспетчерская передала эксплуатирующей организации. Работы будет проводить Горводоканал. Пока не разроют и не поймут причину и место порыва, рано говорить о сроках устранения, — сообщила администрация города.

Сейчас опасное место обнесли предупреждающей об опасности лентой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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