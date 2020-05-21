«Он летел рядом с детьми!»: из-за сибиряка с короновирусом в обсерватор отправили весь самолет

21 Май 2020 2020-05-21T04:22:55+03:00

В иркутский обсерватор принудительно отправили семью из Новосибирска, они летели одним самолетом с зараженным коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Семья из Новосибирска отказалась добровольно провести две недели в изоляторе, их заставили по суду

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У пассажира самолета, на котором летела семья из Новосибирска, обнаружили коронавирус. Борт приземлился в Иркутске 8 мая. У всех пассажиров взяли тест на коронавирус, у одного из пассажиров он показал положительный результат.

— С 12 мая все, кто летел этим самолетом, должны были провести две недели под наблюдением медиков в обсерваторе. Семья с несовершеннолетним ребенком отказалась добровольно ехать туда. Их туда отправили по решению суда, — рассказали в Куйбышевском районном суде.

Решение было исполнено незамедлительно.

Напомним, в Новосибирской области на данный момент 1805, скончались 23 пациента. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Все жителя обязаны носить защитные маски в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU