«Он летел рядом с детьми!»: из-за сибиряка с короновирусом в обсерватор отправили весь самолет
У пассажира самолета, на котором летела семья из Новосибирска, обнаружили коронавирус. Борт приземлился в Иркутске 8 мая. У всех пассажиров взяли тест на коронавирус, у одного из пассажиров он показал положительный результат.
— С 12 мая все, кто летел этим самолетом, должны были провести две недели под наблюдением медиков в обсерваторе. Семья с несовершеннолетним ребенком отказалась добровольно ехать туда. Их туда отправили по решению суда, — рассказали в Куйбышевском районном суде.
Решение было исполнено незамедлительно.
Напомним, в Новосибирской области на данный момент 1805, скончались 23 пациента. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Все жителя обязаны носить защитные маски в общественных местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU