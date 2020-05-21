«Говорила, что покупает учебники»: замдиректора школы украла около трех миллионов рублей

21 Май 2020 2020-05-21T03:39:43+03:00

Начали судить замдиректора, которая купила в школу несуществующие учебники и ручки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело о мошенничестве передано в суд

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В Калининском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-замдиректора школы № 211. Женщину обвиняют в финансовых махинациях почти на три миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, крупном размере»

— Около трех лет она оформляла фиктивные договоры. В них говорилось, что школа покупает учебники и канцелярию. Учебному заведению причинен материальный ущерб в сумме 2 972 479 рублей, — сообщает пресс-центр Калининского районного суда.

Первое заседание по уголовному делу прошло 2 июня.

Напомним, обман замдиректора школы раскрыла прокуратура в феврале 2020 года во время проверки в школе №211. Деньги женщина обналичивала через фирмы-однодневки

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Рассмотрением этого дела займется Калининский районный суд (подробнее)

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