«Говорила, что покупает учебники»: замдиректора школы украла около трех миллионов рублей
В Калининском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-замдиректора школы № 211. Женщину обвиняют в финансовых махинациях почти на три миллиона рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, крупном размере»
— Около трех лет она оформляла фиктивные договоры. В них говорилось, что школа покупает учебники и канцелярию. Учебному заведению причинен материальный ущерб в сумме 2 972 479 рублей, — сообщает пресс-центр Калининского районного суда.
Первое заседание по уголовному делу прошло 2 июня.
Напомним, обман замдиректора школы раскрыла прокуратура в феврале 2020 года во время проверки в школе №211. Деньги женщина обналичивала через фирмы-однодневки
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