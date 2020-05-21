Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

21 Май 2020 2020-05-21T03:01:25+03:00

Больных коронавирусом в регионе стало больше 1800. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 мая 2020 покажет, где в регионе болеют COVID-19.

Итак, за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 77 человек. Их госпитализировали в больницу. Людям оказывают необходимую помощь.

Известно, что в реанимации лежат 66 человек, к аппарату ИВЛ подключили 18 пациентов.

Общее количество зараженных коронавирусом теперь 1805, из них 117 детей.

На карте распространения коронавируса в регионе нет новых районов.

Несмотря на рост больных, новых районов на карте распространения инфекции нет.

— 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 — в Сузунской, 2 — в Коченевской, 4 пациента — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ, — сообщает оперштаб.

Вот какие города затронул коронавирус: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском и Маслянинском районах.

Стоит отметить, что за все время эпидемии 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента. Еще один мужчина умер накануне, ему было 64 года.

Напомним, за последние несколько дней скончались около пяти пенсионеров старше 60 лет.

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