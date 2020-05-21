2020-05-21T03:01:25+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Больных коронавирусом в регионе стало больше 1800.Больных коронавирусом в регионе стало больше 1800.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 мая 2020 покажет, где в регионе болеют COVID-19.

Итак, за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 77 человек. Их госпитализировали в больницу. Людям оказывают необходимую помощь.

Известно, что в реанимации лежат 66 человек, к аппарату ИВЛ подключили 18 пациентов.

Общее количество зараженных коронавирусом теперь 1805, из них 117 детей.

На карте распространения коронавируса в регионе нет новых районов.

На карте распространения коронавируса в регионе нет новых районов.

Несмотря на рост больных, новых районов на карте распространения инфекции нет.

— 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 — в Сузунской, 2 — в Коченевской, 4 пациента — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ, — сообщает оперштаб.

Вот какие города затронул коронавирус: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском и Маслянинском районах.

Стоит отметить, что за все время эпидемии 730 человек выздоровели, скончались 23 пациента. Еще один мужчина умер накануне, ему было 64 года.

Напомним, за последние несколько дней скончались около пяти пенсионеров старше 60 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Депутаты предложили освободить россиян от налогов и компенсировать оплату ЖХК в период пандемии
Погода в Новосибирске на июнь 2020: месяц будет теплый, но дождливый
«С Йодой веселее»: сибирячка с забавным рюкзаком рассмешила соцсети
График отключения горячей воды в Новосибирске с 23 мая: рассказываем, кому нужно запастись кипятильниками
Коронавирус в Бердске, последние новости на 21 мая 2020 года: заразились 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 21 мая 2020 года составило 1805 человек
Погода в Новосибирске до конца мая: синоптики объяснили, что ждет сибиряков
В Новосибирске завершились поиски парня, пропавшего перед возвращением в Киргизию
В Новосибирске «Тойота» столкнулась с грузовиком: водитель погиб
В центре Новосибирска поднялся столб черного дыма: рассказываем, что произошло
Отменят ли День города 28 июня 2020 года в Новосибирске?
В крови у виновника аварии, в которой погиб новосибирский журналист, нашли наркотики
В парках и скверах Новосибирска установят новые детские площадки
Губернатор сообщил о строительстве 20 детских садов и 5 школ
В Новосибирске следователи проверят больницы, где медикам не доплачивают за работу с больными коронавирусом
Лежат даже в коридорах: появилось видео из коронавирусного госпиталя Новосибирска