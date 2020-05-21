Депутаты предложили освободить россиян от налогов и компенсировать оплату ЖХК в период пандемии

21 Май 2020 2020-05-21T02:43:07+03:00

В документе рассказывается о том, что в период пандемии россияне столкнулись с разного вида материальными сложностями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Заксобрание Оренбургской области обратилось к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с проектом, в котором предлагается временно освободить граждан от налогов и ввести компенсации за оплату услуг ЖКХ. Этот проект вынесла на рассмотрение регионального парламента фракция КПРФ.

В документе рассказывается о том, что в период пандемии россияне столкнулись с разного вида материальными сложностями. Многие граждане, находящиеся на домашней самоизоляции, остались без доходов, но, тем не менее, все еще оплачивают услуги ЖКХ и платят налоги. Многие люди уже обращались в парламентарии с вопросами о решении подобных проблем, поэтому именно сейчас людям необходима поддержка.

— Освободить граждан от налогов и установить компенсации за оплаченные жилищные и коммунальные услуги на период действия ограничительных мер. Бесплатно обеспечить инвалидов и других остро нуждающихся граждан наборами продуктов питания и другими товарами первой необходимости, — цитирует текст проекта обращения издание NEWS.ru.

В проекте также предлагается назначить ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для тех, кто остался без работы или был отправлен в неоплачиваемый отпуск, а также предлагается оказать субъектам безвозмездную финансовую помощь, чтобы меры соцподдержки было возможно реализовать на региональном уровне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU