2020-05-21T01:16:43+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на июнь 2020: месяц будет теплый, но дождливый

Погода в Новосибирске на июнь 2020 — рассказываем, чего ждать сибирякам
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем, чего ждать сибирякам в первый месяц лета.Рассказываем, чего ждать сибирякам в первый месяц лета.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Май порадовал сибиряков теплыми деньками и теперь людей волнует вопрос, какой будет погода в Новосибирске на июнь 2020? Рассказываем, чего ждать сибирякам в первый месяц лета.

Согласно данным, опубликованным на портале Gismeteo, в Новосибирской области температура воздуха в июне будет составлять в среднем 14-25 градусов тепла. Кроме того, каждый день ожидаются разного рода осадки: от небольшого дождя, до ливня с грозой.

А вот согласно прогнозу, опубликованному на портале «Яндекс.погода», дождливых дней в июне ожидается значительно меньше. В среднем в месяце ожидается 10 дней с длительными осадками и 14 дней с переменной облачность. Влажность воздуха будет составлять около 59%. Средняя скорость ветра, которая прогнозируется синоптиками, составляет 4 метра в секунду. Атмосферное давление будет достигать отметки в среднем 743-755 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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