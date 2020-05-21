Погода в Новосибирске на июнь 2020: месяц будет теплый, но дождливый

21 Май 2020 2020-05-21T01:16:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Май порадовал сибиряков теплыми деньками и теперь людей волнует вопрос, какой будет погода в Новосибирске на июнь 2020? Рассказываем, чего ждать сибирякам в первый месяц лета.

Согласно данным, опубликованным на портале Gismeteo, в Новосибирской области температура воздуха в июне будет составлять в среднем 14-25 градусов тепла. Кроме того, каждый день ожидаются разного рода осадки: от небольшого дождя, до ливня с грозой.

А вот согласно прогнозу, опубликованному на портале «Яндекс.погода», дождливых дней в июне ожидается значительно меньше. В среднем в месяце ожидается 10 дней с длительными осадками и 14 дней с переменной облачность. Влажность воздуха будет составлять около 59%. Средняя скорость ветра, которая прогнозируется синоптиками, составляет 4 метра в секунду. Атмосферное давление будет достигать отметки в среднем 743-755 миллиметров ртутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU