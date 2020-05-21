«С Йодой веселее»: сибирячка с забавным рюкзаком рассмешила соцсети
Веселая фотография пассажирки с необычным рюкзаком появилась в паблике «Мода Новосибирского метро». На снимке видно девушку в вагоне, которую со спины «обнимает» мастер Йода — персонажа культовой серии фильмов «Звездные войны».
— С Йодой веселее, — так подписали фото в самой группе.
Конечно же, столь нестандартное дизайнерское решение не оставило сибиряков равнодушными. В комментариях под постом многие оценили забавный аксессуар. А некоторые даже поинтересовались, где можно приобрести такой же:
— Мастер Йода вписывается в картину, рядом с «ковбоем».
— Где такой рюкзак купить?
— Стильно, — пишут подписчики паблика.
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ИСТОЧНИК KP.RU