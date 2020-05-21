«С Йодой веселее»: сибирячка с забавным рюкзаком рассмешила соцсети

21 Май 2020 2020-05-21T00:53:54+03:00

Веселая фотография пассажирки с необычным рюкзаком появилась в паблике «Мода Новосибирского метро». Фото: «Мода Новосибирского метро»

В новосибирской подземке заметили девушку с нестандартным аксессуаром

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Веселая фотография пассажирки с необычным рюкзаком появилась в паблике «Мода Новосибирского метро». На снимке видно девушку в вагоне, которую со спины «обнимает» мастер Йода — персонажа культовой серии фильмов «Звездные войны».

— С Йодой веселее, — так подписали фото в самой группе.

Конечно же, столь нестандартное дизайнерское решение не оставило сибиряков равнодушными. В комментариях под постом многие оценили забавный аксессуар. А некоторые даже поинтересовались, где можно приобрести такой же:

— Мастер Йода вписывается в картину, рядом с «ковбоем».

— Где такой рюкзак купить?

— Стильно, — пишут подписчики паблика.

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