2020-05-20T22:00:14+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Новосибирске с 23 мая: рассказываем, кому нужно запастись кипятильниками

Публикуем график отключения горячей воды в Новосибирске с 23 мая
Алена КУЛЕШОВА
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В период с 23 мая по 5 июня запастись чайниками и кипятильниками придется жителям Железнодорожного района.В период с 23 мая по 5 июня запастись чайниками и кипятильниками придется жителям Железнодорожного района.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В городе продолжается период проведения проверки тепловых сетей: показываем график отключения горячей воды в Новосибирске с 23 мая. В период с 23 мая по 5 июня запастись чайниками и кипятильниками придется жителям Железнодорожного района.

Горячей воды не будет в домах по ул. Большевиcтской, ул. Фабричной, ул. Кубановской, ул. Владимировской, ул. Прибрежной, ул. Колыванской, ул. Революции, ул. Щетинкина между проездом ул. Виктора Ващука и ул. Советской, по ул. Урицкого, ул. Максима Горького и ул. Депутатская между ул. Советской и ул. Революции, ул. Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, по Комсомольскому проспекту, ул. Дмитрия Шамшурина и ул. Ивачева до вокзала «Новосибирск-Главный», по проспекту Димитрова до площади Кондратюка. Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 12 часов 21 мая, проводиться испытания будут круглосуточно.

— Испытания трубопроводов на прочность в короткий срок позволяют выявить от 30% до 90% всех возникающих дефектов на тепловых сетях в течение года. Это существенно снижает риски аварий в отопительный период, — отмечают в пресс-службе СГК.

Напомним, проверку тепловых сетей в Новосибирске СГК начала с 12 мая и окончательно завершить ее планируется к 19 июля. До 24 июля должны будут завершить все необходимые ремонтные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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График отключения горячей воды в Новосибирске с 23 мая: рассказываем, кому нужно запастись кипятильниками
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