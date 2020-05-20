2020-05-20T21:19:21+03:00
Общество

Коронавирус в Бердске, последние новости на 21 мая 2020 года: заразились 26 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Бердске на 21 мая 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи оказывают всю необходимую помощь бердчанам.Врачи оказывают всю необходимую помощь бердчанам.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Бердске на 21 мая 2020 года, увы, не радуют: опасной болезнью с начала вспышки заразились уже 26 жителей города.

- На данный момент, под медицинским наблюдением находится 115 бердчан, в том числе 15 детей, - пояснили в оперативном штабе Бердска. - На карантин по постановлению Роспотребнадзора помещены 74 человека, еще 41 человек обратился к медикам самостоятельно.

Врачи говорят, что состояние у всех удовлентворительное: опасности для их здоровья нет. Более того, четыре человека с начала вспышки уже выздоровели.

Напомним, опасный вирус диагностирован в Новосибирско йобласти диагностирован у 1805 человек, в том числе у 117 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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