Коронавирус в Бердске, последние новости на 21 мая 2020 года: заразились 26 человек

20 Май 2020 2020-05-20T21:19:21+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Бердске на 21 мая 2020 года

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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Бердске на 21 мая 2020 года, увы, не радуют: опасной болезнью с начала вспышки заразились уже 26 жителей города.

- На данный момент, под медицинским наблюдением находится 115 бердчан, в том числе 15 детей, - пояснили в оперативном штабе Бердска. - На карантин по постановлению Роспотребнадзора помещены 74 человека, еще 41 человек обратился к медикам самостоятельно.

Врачи говорят, что состояние у всех удовлентворительное: опасности для их здоровья нет. Более того, четыре человека с начала вспышки уже выздоровели.

Напомним, опасный вирус диагностирован в Новосибирско йобласти диагностирован у 1805 человек, в том числе у 117 детей.

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