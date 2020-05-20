2020-05-20T18:27:36+03:00
Происшествия

В Новосибирске «Тойота» столкнулась с грузовиком: водитель погиб

На месте аварии работал экипаж ГИБДД
Алена КУЛЕШОВА
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Вечером 20 мая в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: "Инцидент Новосибирск"Вечером 20 мая в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Вечером 20 мая в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. В Кировском районе столкнулись легковая машина и грузовик: водитель одной из машин не выжил.

— Около половины восьмого вечера, 34-летний водитель автомобиля автомобиле Toyota Avensis ехал по улице Мира со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев стороны улицы Ватутина. Напротив дома № 107 по улице Ватутина он столкнулся с грузовиком Кia Bongo, который ехал в попутном направлении с левым поворотом в сторону улицы Немировича-Данченко, — пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Столкнулись легковая машина и грузовик: водитель одной из машин не выжил. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Столкнулись легковая машина и грузовик: водитель одной из машин не выжил. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В результате аварии водитель «Тойоты» получил смертельные травмы. Водитель Kia Bongo был госпитализирован.

На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии будут установлены позже.

В Новосибирске Тойота столкнулась с грузовиком: водитель погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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