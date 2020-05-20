Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 21 мая 2020 года составило 1805 человек

20 Май 2020 2020-05-20T20:28:51+03:00

В Новосибирске действует масочный режим и продолжается ежедневная дезинфекция транспорта. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 21 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на 21 мая 2020 года продолжает расти: опасную инфекцию выявили у 1805 жителей региона. Среди зараженных оказались 117 детей. Врачи сообщили, что в отделениях реанимации находятся 66 пациентов, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки медики подтвердили два новых случая коронавируса среди детей. По данным оперштаба, в детской больнице №3 находятся 58 детей с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

64-летний пациент стал очередной жертвой коронавируса в Новосибирске. Вчера инфекционисты зарегистрировали всего одну смерть за сутки. Всего с начала вспышки заболевания в регионе было зарегистрировано 23 смерти от COVID-19.

Есть и хорошие новости: в регионе растет количество излечившихся от COVID-19. За прошедшие сутки из инфекционных больниц Новосибирска были выписаны 38 пациентов. Общее количество случаев выздоровления составило 730 человек.

По данным минздрава, еще 2334 жителя Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением. Домашний карантин снят для 14706 человек.

КОНКРЕТНО

Где больных больше всего?

Новосибирск — госпитализировано 1469 пациентов с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом.

Тогучин- госпитализировано 3 человека в Тогучинскую ЦРБ

Черепаново — госпитализировано 5 человек в Черепановскую ЦРБ.

Сузун — госпитализировано 4 человека в Сузунскую ЦРБ

Коченево- госпитализировано 2 человека в Коченевскую ЦРБ

Карасук — госпитализировано 4 человека в Карасукскую ЦРБ

Куйбышев — госпитализирован 1 человек в Куйбышевскую ЦРБ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU