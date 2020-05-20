В центре Новосибирска поднялся столб черного дыма: рассказываем, что произошло
Вечером 20 мая центр Новосибирска оказался окутан черным дымом. Прохожие успели заснять происходящее на фото и видео, позже это попало в сеть.
— Судя по всему, очаг возгорания находится неподалеку от перекрестка Ипподромской магистрали и Военной, рядом с заправкой, — пишут очевидцы в паблике «АСТ-54». — Столб густого черного дыма виден из разных районов города.
В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что причиной случившегося стал загоревшийся мусор и резиновые покрышки.
В комментариях под постом многие сибиряки написали, что в данном случае опасность представляет даже не пожар сам по себе, а тот факт, что рядом с ним расположена заправка:
— Рядом же заправка, не дай бог что-то взорвется.
— Наш частный сектор рядом расположен. Когда все это началось, в нашу сторону куски покрышек полетели, все жители испугались, выбежали на улицу.
— Дымом здесь жутко воняет, — пишут люди.
В центре Новосибирска поднялся столб черного дыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU