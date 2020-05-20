В центре Новосибирска поднялся столб черного дыма: рассказываем, что произошло

20 Май 2020 2020-05-20T17:40:51+03:00

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Вечером 20 мая центр Новосибирска оказался окутан черным дымом. Прохожие успели заснять происходящее на фото и видео, позже это попало в сеть.

— Судя по всему, очаг возгорания находится неподалеку от перекрестка Ипподромской магистрали и Военной, рядом с заправкой, — пишут очевидцы в паблике «АСТ-54». — Столб густого черного дыма виден из разных районов города.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что причиной случившегося стал загоревшийся мусор и резиновые покрышки.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что в данном случае опасность представляет даже не пожар сам по себе, а тот факт, что рядом с ним расположена заправка:

— Рядом же заправка, не дай бог что-то взорвется.

— Наш частный сектор рядом расположен. Когда все это началось, в нашу сторону куски покрышек полетели, все жители испугались, выбежали на улицу.

— Дымом здесь жутко воняет, — пишут люди.

В центре Новосибирска поднялся столб черного дыма.

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